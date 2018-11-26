"Десятихвилинна" перерва у ВР триває вже дві години
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Перерва у роботі Верховної Ради України, на якій мають розглянути законопроект про затвердження указу Президента щодо воєнного стану, затягнулась майже на дві години, передає кореспондент УНН.
Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про перерву у роботі парламенту приблизно о 16.50. Наразі у голови ВР проходять консультації з керівниками парламентських фракцій.
У той же час віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що наразі "відбувається зустріч лідерів фракцій з керівництвом парламенту".
"Відбувається зустріч лідерів фракцій з керівництвом парламенту. Саме в такому форматі, в ВР. Деякі лідери фракцій прийшли з групою підтримки. Президент не оголошував консультацій з лідерами фракцій", - написала вона.
Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради України щодо введення воєнного стану в Україні розпочалося із запізненням, орієнтовно о 16:40.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.