Порошенко снова пожаловался, что его не пускают за границу. В ВР отреагировали
Киев • УНН
Председатель ВР сообщил, что Порошенко пытался выехать 15 января на заседание ЕНП, которое завершилось 14 января. Стефанчук заявил, что правовая цель такой поездки ему неизвестна.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что причина и правовая цель, с которой народному депутату Петру Порошенко понадобилось вчера вечером, 15 января, выехать за пределы Украины якобы на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии, которое завершилось накануне, 14 января, ему неизвестна. Порошенко имел подписанную командировку на заседание Политической ассамблеи, которое происходило 13-14 января, передает УНН.
С удивлением сегодня услышал информацию о том, что народный депутат Украины Петр Порошенко вчера вечером отправился в командировку на встречу с лидером Европейской народной партии (European People's Party, ЕРР), но его не выпустили за границу. Действительно, народный депутат Украины Петр Порошенко имел подписанную мной командировку на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии, которое проходило 13-14 января в городе Брюсселе (Королевство Бельгия)
Он отметил, что с учетом логистики народный депутат в своем заявлении попросил командировать его с 11 января (дата выезда) до 15 января (дата возвращения).
Наверное, народный депутат самостоятельно принял решение не ехать в эту командировку, о чем свидетельствует его регистрация и фактическое присутствие в зале заседаний Верховной Рады Украины в течение дней, на которые была запланирована командировка
По его словам, с юридической точки зрения, командировка не просто предоставляет возможность выехать из Украины в определенные дни, а должна иметь правовую цель.
Поэтому причина и правовая цель, с которой народному депутату Украины Петру Порошенко понадобилось вчера вечером, 15 января, выехать за пределы Украины якобы на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии, которое завершилось накануне, 14 января, в 13 часов, мне неизвестна
Контекст
Петр Порошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил, что его в очередной раз якобы незаконно не выпустили в заграничную командировку в Брюссель.
Ранее Порошенко уже несколько раз жаловался на то, что его "не пускают" за границу.