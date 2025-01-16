Порошенко снова пожаловался, что его не пускают за границу. В ВР отреагировали

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что причина и правовая цель, с которой народному депутату Петру Порошенко понадобилось вчера вечером, 15 января, выехать за пределы Украины якобы на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии, которое завершилось накануне, 14 января, ему неизвестна. Порошенко имел подписанную командировку на заседание Политической ассамблеи, которое происходило 13-14 января, передает УНН.

С удивлением сегодня услышал информацию о том, что народный депутат Украины Петр Порошенко вчера вечером отправился в командировку на встречу с лидером Европейской народной партии (European People's Party, ЕРР), но его не выпустили за границу. Действительно, народный депутат Украины Петр Порошенко имел подписанную мной командировку на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии, которое проходило 13-14 января в городе Брюсселе (Королевство Бельгия)