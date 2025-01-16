Порошенко знову наскаржився, що його не пускають за кордон. У ВР відреагували

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Голова ВР повідомив, що Порошенко намагався виїхати 15 січня на засідання ЄНП, яке завершилося 14 січня. Стефанчук заявив, що правова мета такої поїздки йому невідома.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що причина та правова мета, з якою народному депутату Петру Порошенку знадобилося вчора ввечері, 15 січня, виїхати за межі України нібито на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке завершилося напередодні, 14 січня, йому невідома. Порошенко мав підписане відрядження на засідання Політичної асамблеї, яке відбувалося 13-14 січня, передає УНН.

Із подивом сьогодні почув інформацію про те, що народний депутат України Петро Порошенко вчора ввечері вирушив у відрядження на зустріч із лідером Європейської народної партії (European People's Party, ЕРР), але його не випустили за кордон. Справді, народний депутат України Петро Порошенко мав підписане мною відрядження на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке відбувалося 13-14 січня в місті Брюсселі (Королівство Бельгія) 

- написав Стефанчук.

Він зазначив, що з урахуванням логістики народний депутат у своїй заяві попросив відрядити його з 11 січня (дата виїзду) до 15 січня (дата повернення).

Напевно, народний депутат самостійно прийняв рішення не їхати у це відрядження, про що свідчить його реєстрація та фактична присутність у залі засідань Верховної Ради України упродовж днів, на які було заплановане відрядження 

- зазначив Стефанчук.

За його словами, з юридичної точки зору, відрядження не просто надає можливість виїхати з України у певні дні, а повинно мати правову мету.

Тому причина та правова мета, з якою народному депутату України Петру Порошенку знадобилося вчора ввечері, 15 січня, виїхати за межі України нібито на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке завершилося напередодні, 14 січня, о 13 годині, мені невідома 

- написав Стефанчук.

Контекст

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив, що його вкотре нібито незаконно не випустили у закордонне відрядження у Брюссель.

Раніше Порошенко вже декілька разів скаржився на те, що його "не пускають" за кордон.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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