Порошенко каже, що його знову "не пустили" за кордон. У Верховній Раді відреагували

ukenru
19:41 • 39035 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 90126 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 112821 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114923 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229459 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155755 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146355 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132538 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121681 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112852 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110637 перегляди
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44300 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52683 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 45896 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47362 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229458 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384758 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440107 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448507 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357964 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 112821 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130341 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124541 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98421 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107697 перегляди
Актуальне
Порошенко каже, що його знову "не пустили" за кордон. У Верховній Раді відреагували

Порошенко каже, що його знову "не пустили" за кордон. У Верховній Раді відреагували

Київ • УНН

 • 27186 перегляди

У Верховній Раді спростували заяву народного депутата Петра Порошенка про те, що спікер не підписав розпорядження про його участь у Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном, заявивши, що до парламенту не надходило жодних документів для участі Порошенка.

Народний депутат Петро Порошенко заявив, що голова Верховної Ради не підписав розпорядження для участі в Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном. У Верховній Раді спростували заяви нардепа, заявивши, що заяви на участь Порошенка у конференції до парламенту не надходили, передає УНН.

"Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради, для участі у Мюнхенській конференції з безпеки сформована парламентська делегація, до складу якої паритетно входять представники як парламентської більшості, так й опозиційних фракцій. Фракцію "Європейська Солідарність" у зазначеній парламентській делегації представляє народний депутат України Олексій Гончаренко", - йдеться в повідомленні.

У Раді наголошують, що заяви представників фракції ЄС щодо неучасті їхньої фракції у конференції є маніпулятивними.

Також зазначається, що заяв і відповідних документів, що підтверджують зустріч із керівництвом Європейського Союзу, із шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС від Петра Порошенка до ВР не надходило.

Доповнення

Порошенко повідомляв, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук укотре не підписав розпорядження про його для участі в Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном.

"Отримали такі пояснення. Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив спікеру парламенту Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону Україна-Польща, а надто в Мюнхені мені як п’ятому президенту та лідеру опозиції загрожує смертельна небезпека. І не здатні мене захистити ні Управління держохорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб, щоб врятувати Порошенка - це його не випустити", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до Мюнхенської безпекової конференції. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
verkhovna-radaВерховна Рада
miunkhenМюнхен
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
kyrylo-budanovКирило Буданов
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,646.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23