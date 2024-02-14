Порошенко каже, що його знову "не пустили" за кордон. У Верховній Раді відреагували

Народний депутат Петро Порошенко заявив, що голова Верховної Ради не підписав розпорядження для участі в Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном. У Верховній Раді спростували заяви нардепа, заявивши, що заяви на участь Порошенка у конференції до парламенту не надходили, передає УНН.

"Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради, для участі у Мюнхенській конференції з безпеки сформована парламентська делегація, до складу якої паритетно входять представники як парламентської більшості, так й опозиційних фракцій. Фракцію "Європейська Солідарність" у зазначеній парламентській делегації представляє народний депутат України Олексій Гончаренко", - йдеться в повідомленні.

У Раді наголошують, що заяви представників фракції ЄС щодо неучасті їхньої фракції у конференції є маніпулятивними.

Також зазначається, що заяв і відповідних документів, що підтверджують зустріч із керівництвом Європейського Союзу, із шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС від Петра Порошенка до ВР не надходило.

Доповнення

Порошенко повідомляв, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук укотре не підписав розпорядження про його для участі в Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном.

"Отримали такі пояснення. Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив спікеру парламенту Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону Україна-Польща, а надто в Мюнхені мені як п’ятому президенту та лідеру опозиції загрожує смертельна небезпека. І не здатні мене захистити ні Управління держохорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб, щоб врятувати Порошенка - це його не випустити", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до Мюнхенської безпекової конференції.