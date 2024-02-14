Порошенко каже, що його знову "не пустили" за кордон. У Верховній Раді відреагували
Київ • УНН
У Верховній Раді спростували заяву народного депутата Петра Порошенка про те, що спікер не підписав розпорядження про його участь у Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном, заявивши, що до парламенту не надходило жодних документів для участі Порошенка.
Народний депутат Петро Порошенко заявив, що голова Верховної Ради не підписав розпорядження для участі в Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном. У Верховній Раді спростували заяви нардепа, заявивши, що заяви на участь Порошенка у конференції до парламенту не надходили, передає УНН.
"Відповідно до розпорядження голови Верховної Ради, для участі у Мюнхенській конференції з безпеки сформована парламентська делегація, до складу якої паритетно входять представники як парламентської більшості, так й опозиційних фракцій. Фракцію "Європейська Солідарність" у зазначеній парламентській делегації представляє народний депутат України Олексій Гончаренко", - йдеться в повідомленні.
У Раді наголошують, що заяви представників фракції ЄС щодо неучасті їхньої фракції у конференції є маніпулятивними.
Також зазначається, що заяв і відповідних документів, що підтверджують зустріч із керівництвом Європейського Союзу, із шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС від Петра Порошенка до ВР не надходило.
Доповнення
Порошенко повідомляв, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук укотре не підписав розпорядження про його для участі в Мюнхенській конференції з безпеки через нібито загрозу його життю за кордоном.
"Отримали такі пояснення. Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив спікеру парламенту Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону Україна-Польща, а надто в Мюнхені мені як п’ятому президенту та лідеру опозиції загрожує смертельна небезпека. І не здатні мене захистити ні Управління держохорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб, щоб врятувати Порошенка - це його не випустити", - повідомив Порошенко.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до Мюнхенської безпекової конференції.