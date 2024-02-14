Порошенко говорит, что его снова "не пустили" за границу. В Верховной Раде отреагировали
В Верховной Раде опровергли заявление народного депутата Петра Порошенко о том, что спикер не подписал распоряжение о его участии в Мюнхенской конференции по безопасности из-за якобы угрозы его жизни за рубежом, заявив, что в парламент не поступало никаких документов для участия Порошенко.
В ЕС не согласовали 13-й пакет санкций против россии
Послы ЕС не смогли согласовать 13-й пакет санкций против россии из-за того, что Германии понадобилось больше времени для изучения предложений, которые в основном состояли из черных списков лиц и организаций.
В Черном море прибавилось безопасности: Зеленский отреагировал на уничтожение корабля "цезарь куников"
Зеленский поблагодарил Вооруженные силы Украины за уничтожение российского десантного корабля "цезарь куников" в Крыму и заявил, что Украина продолжит очистку Черного моря от российских террористических объектов.
Глава разведки Конгресса США предупредил о "серьезной угрозе национальной безопасности"
Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей предупредил о неопределенной "серьезной угрозе национальной безопасности", но не предоставил никаких дополнительных деталей.
Ракетный удар рф по Великому Бурлуку: четырех человек спасли из-под завалов
Четыре человека были спасены из-под завалов в Великом Бурлуке после того, как российский ракетный обстрел убил двух мужчин, которые оказались под обломками.
В Раде уже обсуждают возможности регулирования Telegram - глава Нацсовета
Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания заявила, что украинские законодатели обсуждают меры по регулированию мессенджера Telegram, поскольку он стал проблемой, а его анонимная администрация не реагирует на запросы об удалении токсичного контента.
В НАПК рассказали, какие документы следует подавать новым декларантам-медикам
НАПК разъяснило, какие документы должны подать новые медицинские декларанты от военных, консультативных и экспертных медицинских комиссий до конца марта.
Декларирование снова под угрозой: какую жалобу рассматривает КСУ и почему это важно
Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона, которые обязывают чиновников подавать электронные декларации об имущественном состоянии и доходах.
В Воздушных силах надеются, что украинки смогут стать пилотами F-16
Сейчас в Украине нет ни одной женщины-пилота F-16, но представитель командования Воздушных сил надеется, что это изменится в будущем.
Удар по Великому Бурлуку: из-под завалов жилого дома спасли женщину
Женщина была спасена из-под завалов двухэтажного дома в селе Великий Бурлук сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во время поисково-спасательных работ после российского удара.