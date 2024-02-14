Порошенко говорит, что его снова "не пустили" за границу. В Верховной Раде отреагировали

Народный депутат Петр Порошенко заявил, что председатель Верховной Рады не подписал распоряжение для участия в Мюнхенской конференции по безопасности из-за якобы угрозы его жизни за рубежом. В Верховной Раде опровергли заявления нардепа, заявив, что заявления на участие Порошенко в конференции в парламент не поступали, передает УНН.

"Согласно распоряжению председателя Верховной Рады, для участия в Мюнхенской конференции по безопасности сформирована парламентская делегация, в состав которой паритетно входят представители как парламентского большинства, так и оппозиционных фракций. Фракцию "Европейская Солидарность" в указанной парламентской делегации представляет народный депутат Украины Алексей Гончаренко", - говорится в сообщении.

В Раде отмечают, что заявления представителей фракции ЕС о неучастии их фракции в конференции являются манипулятивными.

Также отмечается, что заявлений и соответствующих документов, подтверждающих встречу с руководством Европейского Союза, с шестью президентами, главами правительств стран-членов ЕС от Петра Порошенко в ВР не поступало.

Дополнение

Порошенко сообщал, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в очередной раз не подписал распоряжение о его для участия в Мюнхенской конференции по безопасности из-за якобы угрозы его жизни за рубежом.

"Получили следующие объяснения. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил спикеру парламента Руслану Стефанчуку о том, что сразу же после пересечения границы Украина-Польша, особенно в Мюнхене мне как пятому президенту и лидеру оппозиции грозит смертельная опасность. И не способны меня защитить ни Управление госохраны, ни вся система безопасности Германии. И единственный способ, чтобы спасти Порошенко - это его не выпустить", - сообщил Порошенко.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к Мюнхенской конференции по безопасности.