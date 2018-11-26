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Порошенко рассказал Меркель о российской агрессии в Азове и военном положении

Порошенко рассказал Меркель о российской агрессии в Азове и военном положении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко проинформировал федерального канцлера Германии Ангелу Меркель о грубом акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и ответных действиях Украины, в частности введение режима военного положения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.

"Петр Порошенко проинформировал о грубом акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действиях Украины в ответ, в том числе введении режима военного положения", - написал Цеголко.

По его словам, Ангела Меркель выразила обеспокоенность эскалацией российской агрессии с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации.

Как отметил представитель, Президент заявил о неприемлемости агрессивных действий России и призвал международное сообщество усилить давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

"Собеседники скоординировали действия по подготовке к Европейскому Совету, которое состоится в Брюсселе в декабре. Также была достигнута договоренность продолжить украинско-германские консультации для решения ситуации", - добавил он.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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