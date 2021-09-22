Ранения бедра: стали известны детали травмы водителя Шефира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Огнестрельные ранения бедра и перелом бедренной кости - такие травмы получил водитель Сергея Шефира во время покушения, сообщает УНН со ссылкой на источник.
Детали
По словам собеседника, водитель Александр Иванько получил огнестрельное слепое пулевое осколковое поражение левого бедра.
"(У Иванько - ред.) открытый много осколковый перелом левой бедренной кости со смещением осколков", - добавил собеседник УНН.
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Покушение на Шефира
Сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.
В Национальной полиции информацию подтвердили.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.
Также из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц.
По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения, а вот его водитель получил ранения и был госпитализирован в "Феофанию".