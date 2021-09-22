Операція пройшла без ускладнень: у Феофанії розповіли про стан пораненого водія Шефіра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Пораненого водія помічника помічника Президента Сергія Шефіра прооперували. Наразі його стан стабільний, загроз життю немає. Про це під час спілкування з журналістами повідомив головний лікар клінічної лікарні “Феофанія” Ігор Семенів, передає УНН.
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“Пацієнта Іванько Олександра Григоровича доставлено швидкою допомогою з певним діагнозом...Він був у свідомості...Медична допомога надана в повному об’ємі. Його прооперували. Стан на сьогодні стабільний, загроз для життя немає. Він знаходиться в одному з інтенсивних відділень”, - розповів головний лікар шпиталю.
Деталі
Називати діагноз головний лікар відмовився згідно з чинним законодавством, але зазначив, що поранення водій отримав у ногу. За його словами, операція тривала близько години, пройшла “гладко” без ускладнень.
Відновлення постраждалого та перебування у лікарні залежить від того, як буде протікати післяопераційний період.
“При такому пораненні могла бути пошкоджена магістральна судина, магістральний нерв. Могло би бути багато ускладнень. Могла би бути і тромбоемболія, людина взагалі могла загинути, якщо б допомогу не надали вчасно”, - додав Семенів.
Замах на Шефіра
Сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.
У Національній поліції інформацію підтвердили.
Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.
Також через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.
За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.