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Операция прошла без осложнений: в Феофании рассказали о состоянии раненого водителя Шефира

Киев  •  УНН

 • 18127 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Раненого водителя помощника помощника Президента Сергея Шефира прооперировали. Сейчас его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Об этом во время общения с журналистами сообщил главный врач клинической больницы "Феофания" Игорь Семенив, передает УНН.

Цитата

"Пациента Иванько Александра Григорьевича доставлено скорой помощью с определенным диагнозом ... Он был в сознании ... Медицинская помощь оказана в полном объеме. Его прооперировали. Состояние на сегодня стабильное, угроз для жизни нет. Он находится в одном из интенсивных отделений", - рассказал главный врач госпиталя.

Детали

Называть диагноз главный врач отказался в соответствии с действующим законодательством, но отметил, что ранения водитель получил в ногу. По его словам, операция длилась около часа, прошла "гладко" без осложнений.

Восстановление пострадавшего и пребывания в больнице зависит от того, как будет протекать послеоперационный период.

"При таком ранении мог быть повреждена магистральная сосуд, магистральный нерв. Могло бы быть много осложнений. Могла бы быть и тромбоэмболия, человек вообще мог погибнуть, если бы помощь не предоставили вовремя", - добавил Семенив.

Покушение на Шефира

Сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.

В Национальной полиции информацию подтвердили.

Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.

Также из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц.

По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

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