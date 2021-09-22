Операция прошла без осложнений: в Феофании рассказали о состоянии раненого водителя Шефира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Раненого водителя помощника помощника Президента Сергея Шефира прооперировали. Сейчас его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Об этом во время общения с журналистами сообщил главный врач клинической больницы "Феофания" Игорь Семенив, передает УНН.
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"Пациента Иванько Александра Григорьевича доставлено скорой помощью с определенным диагнозом ... Он был в сознании ... Медицинская помощь оказана в полном объеме. Его прооперировали. Состояние на сегодня стабильное, угроз для жизни нет. Он находится в одном из интенсивных отделений", - рассказал главный врач госпиталя.
Детали
Называть диагноз главный врач отказался в соответствии с действующим законодательством, но отметил, что ранения водитель получил в ногу. По его словам, операция длилась около часа, прошла "гладко" без осложнений.
Восстановление пострадавшего и пребывания в больнице зависит от того, как будет протекать послеоперационный период.
"При таком ранении мог быть повреждена магистральная сосуд, магистральный нерв. Могло бы быть много осложнений. Могла бы быть и тромбоэмболия, человек вообще мог погибнуть, если бы помощь не предоставили вовремя", - добавил Семенив.
Покушение на Шефира
Сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.
В Национальной полиции информацию подтвердили.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.
Также из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц.
По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.