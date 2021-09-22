У поліції підтвердили замах на першого помічника Зеленського Шефіра

Цитата:

“Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників”, — повідомили правоохоронці.

Деталі

У поліції закликали всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, повідомляти в поліцію на "102".

Контекст

Раніше стало відомо, що невідомі в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.