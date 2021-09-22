В полиции подтвердили покушение на первого помощника Зеленского Шефира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира попало более 10 пуль. В настоящее время полиция проводит спецоперацию по розыску нападавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.
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"Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников", - сообщили правоохранители.
Детали
В полиции призвали всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, сообщать в полицию на "102".
Контекст
Ранее стало известно, что неизвестные в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.