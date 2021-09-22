Через замах на помічника Зеленського відкрили провадження - Венедіктова

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"Я підтверджую факт - дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні - автоматна черга прошила автомобіль", - написала Венедіктова у Facebook 22 вересня.

"На місце події разом з керівництвом Нацполіції та прокуратури виїхала і я... Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ)", - вказала Генпрокурор.

Деталі

Зі слів Генпрокурора, обстріляли автомобіль першого помічника Президента України по дорозі між селом Лісники та селом Ходосівка на Київщині. "Невстановлені особи, за попередніми даними, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів. В результаті поранений водій, якого наразі госпіталізовано", - додала вона.

Інші подробиці та коментарі будуть пізніше після проведення першочергових слідчих дій та оцінки ситуації, вказала Венедіктова.

Працює слідчо-оперативна група.

Контекст

Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра. У Національній поліції інформацію підтвердили.



Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.



За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.