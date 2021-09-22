Из-за покушения на помощника Зеленского открыли производство - Венедиктова
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Из-за покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц. Об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова, пишет УНН.
Цитата:
"Я подтверждаю факт - действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные - автоматная очередь прошила автомобиль", - написала Венедиктова в Facebook 22 сентября.
"На место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры выехала и я... Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УКУ)", - указала Генпрокурор.
Детали
По словам Генпрокурора, обстреляли автомобиль первого помощника Президента Украины по дороге между селом Лесники и селом Ходосовка Киевской области. "Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, который сейчас госпитализирован", - добавила она.
Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации, указала Венедиктова.
Работает следственно-оперативная группа.
Контекст
Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира. В Национальной полиции информацию подтвердили.
Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.
По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.