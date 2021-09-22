Замах на помічника Зеленського: оголошено план "Сирена"

Цитата:

“На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників”, — повідомили правоохоронці.

Деталі

За інформацію проінформованого джерела УНН, поліція для розшуку злочинців задіяла план “Сирену”.

Контекст

Раніше стало відомо, що невідомі в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.

У Національній поліції інформацію підтвердили.

У поліції закликали всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, повідомляти в поліцію на 102.