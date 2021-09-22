Замах на помічника Зеленського: оголошено план "Сирена"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення Національної поліції України.
Цитата:
“На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників”, — повідомили правоохоронці.
Деталі
За інформацію проінформованого джерела УНН, поліція для розшуку злочинців задіяла план “Сирену”.
Контекст
Раніше стало відомо, що невідомі в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.
У Національній поліції інформацію підтвердили.
У поліції закликали всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, повідомляти в поліцію на 102.