Покушение на помощника Зеленского: объявлен план "Сирена"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.
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"На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленников", - сообщили правоохранители.
Детали
По информации информированного источника УНН, полиция для розыска преступников задействовала план "Сирена".
Контекст
Ранее стало известно, что неизвестные в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.
В Национальной полиции информацию подтвердили.
В полиции призвали всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, сообщать в полицию на 102.