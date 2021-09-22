Поранення стегна: стали відомі деталі травми водія Шефіра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Вогнепальне пораненя стегна та перелом стегнової кістки - такі травми отримав водій Сергія Шефіра підчас замаху, повідомляє УНН з посиланням на джерело.
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За словами співрозмовника, водій Олександр Іванько отримав вогнепальне сліпе кульово-уламкове ураження лівого стегна.
"(У Іванька - ред.) відкритий багатоуламковий перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням уламків", - додав співрозмовник УНН.
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Замах на Шефіра
Сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.
У Національній поліції інформацію підтвердили.
Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.
Також через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.
За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху, а от його водій отримав поранення і був госпіталізований до "Феофанії".