Поранення стегна: стали відомі деталі травми водія Шефіра

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За словами співрозмовника, водій Олександр Іванько отримав вогнепальне сліпе кульово-уламкове ураження лівого стегна.

"(У Іванька - ред.) відкритий багатоуламковий перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням уламків", - додав співрозмовник УНН.

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Замах на Шефіра

Сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.

У Національній поліції інформацію підтвердили.

Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.

Також через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.

За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху, а от його водій отримав поранення і був госпіталізований до "Феофанії".