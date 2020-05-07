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Помпео заявил, что не уверен относительно происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане

Киев • УНН

 • 11080 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео признал, что вопрос о происхождении пандемии коронавируса SARS-CoV-2 остается невыясненным. В связи с обвинениями Вашингтона в том, что этот вирус проник из исследовательской лаборатории в китайском городе Ухань, Помпео в среду, 6 мая, заявил, что не имеет уверенности в этом вопросе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Помпео заявил, что не уверен относительно происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане

“Полной уверенности в том, что это началось в лаборатории или где-то еще, у нас нет”, — сказал государственный секретарь США.

В то же время глава американской дипломатии сообщил о наличии “значительного количества” данных, свидетельствующих о том, что исходным пунктом вспышки пандемии была именно лаборатория в Ухане. Помпео сказал, что он не видит противоречия в этих двух позициях, добавив, что “все мы пытаемся найти правильные ответы”. При этом он обвинил журналистов в стремлении отыскать противоречия в заявлениях Белого дома.

Помпео еще в конце прошлой недели заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что есть серьезные основания полагать, что кризис начался именно в Уханьской лаборатории. При этом он отказался сообщить какие-либо подробности. Президент США Дональд Трамп также многократно заявлял о наличии у него доказательств утечки вируса из лаборатории в Ухане. В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли 5 мая снова дал ясно понять, что вопрос о происхождении вируса остается невыясненным.

В свою очередь, Китай решительно отверг обвинения Помпео по поводу утечки вируса из Уханьской лаборатории. У Помпео нет никаких доказательств, подчеркнул представитель МИД КНР. “Я считаю, этот вопрос должны исследовать медицинские эксперты, а не политики, которые лгут ради собственной выгоды и внутриполитических целей”, — сказал он.

Между тем постпред КНР в ООН Чэнь Ху отверг предложение о международном расследовании происхождения коронавируса, сказав, что сначала нужно окончательно победить этот вирус.

Майк Помпео 6 мая снова резко раскритиковал Китай за отсутствие прозрачности в вопросе о вирусе, из-за отсутствия которой, по словам госсекретаря США, погибли сотни тысяч человек. Китай мог бы избавить мир и от обвала экономики, однако вместе этого Пекин решил скрывать информацию о вспышке коронавируса в Ухане, сказал Помпео. “Они по-прежнему отказываются делиться информацией, в которой мы нуждаемся. Теперь всем странам понятно, какие риски им угрожают, если они захотят иметь дело с коммунистической партией в Китае”, — подытожил госсекретарь США.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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