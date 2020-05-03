У США заявили про докази поширення коронавірусу з лабораторії у Китаї

На питання про те, чи бачив він будь-які свідчення на користь цієї версії, керівник зовнішньополітичного відомства США відповів: "Є серйозні докази того, що це почалося там. Ми з самого початку говорили, що це вірус, який з'явився в китайському місті Ухань".

"Китай і раніше заражав світ, у них і раніше були лабораторії, які не відповідають стандартам. Це не перший раз, коли світ зазнав впливу вірусу, що з'явився через помилки в китайській лабораторії", - стверджував Помпео.

"Розвідувальне співтовариство як і раніше працює. Воно повинно продовжувати робити це і проводити перевірки, щоб ми були впевнені. Я можу заявити, що є значний обсяг доказів того, що це з'явилося з лабораторії в Ухані", - додав він.

На питання про те, чи був, на його думку, вірус створений штучно, Помпео відповів: "По всій видимості, найкращі експерти поки вважають, що він був створений людиною. У мене немає причин не вірити цьому на даному етапі".

Нагадаємо, спецслужби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії (альянс "П'яти очей" (Five Eyes) підготували досьє, де зазначено, що Китай навмисно приховував або знищив докази про спалах коронавірусу, зробивши "напад на міжнародну прозорість", який забрав десятки тисяч життів.