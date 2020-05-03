ЗМІ: іноземна розвідка підготувала доповідь про причетність Китаю до пандемії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Китай навмисно приховував або знищив докази про спалах коронавірусу, зробивши "напад на міжнародну прозорість", який забрав десятки тисяч життів. Про це йдеться в 15-сторінковому досьє, підготовленому спецслужбами США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії (альянсом "П'яти очей" (Five Eyes), передає УНН з посиланням на статтю британської газети The Daily Telegraph.
Так, у доповіді говориться, що ставлячи "під загрозу інші країни", китайський уряд приховув новини про вірус, змушуючи мовчати або "зникати" лікарів, знищуючи докази в лабораторіях і відмовляючись надавати живі зразки міжнародним вченим, які працювали над створенням вакцини.
У міру того, як спецслужби розслідують, чи відбувся ненавмисний витік вірусу з лабораторії в Ухані, в досьє особливу увагу приділено групі вчених і її дослідженням під керівництвом вченого Ши Чженлі, а кілька досліджень, які вони проводили, вказані як області, що викликають стурбованість.
Зокрема, цитується робота вчених з виявлення зразків коронавірусу з печери в провінції Юньнань в 2013 році. Тоді виявилося, що один з вірусів, виявлених під час дослідження, на 96% генетично схожий з вірусом SARS-CoV-2.
Також увагу спецслужб привернуло дослідження тієї ж групи по синтезу коронавірусу, отриманого від кажана, якого неможливо було вилікувати.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні президент США Дональд Трамп на пресконференції в Білому домі заявив, що Вашингтон проводить "серйозне розслідування" щодо влади КНР.