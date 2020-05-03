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СМИ: иностранная разведка подготовила доклад о причастности Китая к пандемии COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Китай намеренно скрывал или уничтожил доказательства о вспышке коронавируса, совершив “нападение на международную прозрачность”, которое унесло десятки тысяч жизней. Об этом говорится в 15-страничном досье, подготовленном спецслужбами США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии (альянсом “Пяти глаз” (Five Eyes), передаёт УНН со ссылкой на статью британской газеты The Daily Telegraph.

СМИ: иностранная разведка подготовила доклад о причастности Китая к пандемии COVID-19

Так, в докладе говорится, что ставя “под угрозу другие страны”, китайское правительство скрывало новости о вирусе, заставляя молчать или “исчезать” докторов, уничтожая доказательства в лабораториях и отказываясь предоставлять живые образцы международным ученым, которые работали над созданием вакцины.

По мере того, как спецслужбы расследуют, произошла ли непреднамеренная утечка вируса из лаборатории в Ухане, в досье особое внимание уделено группе ученых и ее исследованиям под руководством ученого Ши Чжэнли, а несколько исследований, которые они проводили, указаны как области, вызывающие обеспокоенность.

В частности, цитируется работа учёных по обнаружению образцов коронавируса из пещеры в провинции Юньнань в 2013 году. Тогда оказалось, что один из вирусов, обнаруженных во время исследования, на 96% генетически схож с вирусом SARS-CoV-2.

Также внимание спецслужб привлекло исследование той же группы по синтезу коронавируса, полученного от летучей мыши, которую невозможно было вылечить.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Вашингтон проводит “серьезное расследование” в отношении власти КНР

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