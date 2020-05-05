Китайські ЗМІ звинуватили Помпео в брехні через заяву про лабораторне походження COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Китайські державні ЗМІ звинуватили держсекретаря США Майка Помпео у брехні після того, як він заявив, що має докази стосовно того, що COVID-19 був створений в лабораторії в Ухані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
“Державні ЗМІ Китаю звинуватили держсекретаря США Майка Помпео у брехні після того, як він заявив, що є "величезні докази", що коронавірус походить з лабораторії в Ухані”, - пише видання.
Вказано, що відповідну заяву Майк Помпео зробив в неділю в інтерв'ю ABC, але в ній не було конкретики.
“У вівторок в редакційній статті місцевої газети “Хокіш Глобал Тайм” пана Помпео назвали "дегенератом". Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що заяви США є спекулятивними, і що вони не бачили конкретних доказів”, - вказано у повідомленні.
Також в “Хокіш Глобал Тайм” зазначили, що за допомогою брехні Майк Помпео намагається допомогти президенту США Дональду Трампу знову виграти на виборах. До того ж, там йшлося, що він ненавидить соціалістичний Китай і не може пережити його підйом, пише видання.
Вказано, що “Хокіш Глобал Тайм” не єдиний ЗМІ, що звинуватив Майка Помпео у брехні. The Daily Daily зазначило, що пан Помпео не мав жодних доказів.
Нагадаємо, у ВООЗ розкритикували заяви США про походження коронавірусу з лабораторії в Китаї.