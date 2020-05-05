У ВООЗ розкритикували заяви США щодо походження коронавірусу з лабораторії в Китаї

ВООЗ не отримала від США конкретних даних про походження вірусу, сказав Райан. Він зазначив, що секвенування генома показало, що вірус має природне походження.

Майк Помпео раніше заявив про існування доказів того, що вірус поширився з лабораторії в місті Ухань. При цьому держсекретар відзначав, що не ставить під сумнів висновки спецслужб США про те, що люди не створювали коронавірус.

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Після заяв Помпео, зокрема, глава МЗС Німеччини закликав Китай прояснити походження вірусу.