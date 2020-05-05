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У ВООЗ розкритикували заяви США щодо походження коронавірусу з лабораторії в Китаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) назвала спекулятивною заяву держсекретаря США Майка Помпео про те, що коронавірус SARS-CoV-2 поширився з лабораторії в китайському місті Ухань. Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, пише Reuters, передає УНН.

У ВООЗ розкритикували заяви США щодо походження коронавірусу з лабораторії в Китаї

ВООЗ не отримала від США конкретних даних про походження вірусу, сказав Райан. Він зазначив, що секвенування генома показало, що вірус має природне походження.

Майк Помпео раніше заявив про існування доказів того, що вірус поширився з лабораторії в місті Ухань. При цьому держсекретар відзначав, що не ставить під сумнів висновки спецслужб США про те, що люди не створювали коронавірус.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: AP: в США вважають, що Китай приховав дані про коронавірус, щоб наростити запаси засобів медзахисту

Після заяв Помпео, зокрема, глава МЗС Німеччини закликав Китай прояснити походження вірусу.

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