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Глава МЗС Німеччини закликав Китай прояснити походження вірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас закликав владу Китаю допомогти прояснити походження вірусу SARS-CoV-2. Відповідну заяву глава МЗС Німеччини зробив в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, витяги з якого оприлюднені в неділю, 3 травня. Повний текст бесіди буде опублікований 4 травня. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Глава МЗС Німеччини закликав Китай прояснити походження вірусу

“Весь світ зацікавлений, щоб було встановлено точне походження вірусу”, — підкреслив німецький міністр. При цьому він упевнений, що “обґрунтовані відповіді на це питання повинна дати наука, а не політика”. КНР на даному етапі має шанс довести, “наскільки прозорим насправді буде його звернення” з цією проблемою, додав міністр.

Коментар голови МЗС ФРН зроблений на тлі підготовки розвідувальним альянсом “П’яти очей” (“Five Eyes”), до якого входять спецслужби США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії, 15-сторінкової доповіді. Мова в ньому йде про те, що Пекін міг навмисно приховати або знищити докази, що стосуються спалаху COVID-19. У документі, зокрема, стверджувалося, що уряд КНР, “створюючи загрозу для інших країн”, приховував будь-які новини про появу коронавірусу. Так, китайська влада могла примушувати лікарів до мовчання або викрадати їх, знищувати дані про вірус в лабораторіях і відмовлятися надавати біоматеріали закордонним вченим, що працювали над створенням вакцини.

На думку авторів доповіді, Пекін ще на початку грудня 2019 року мав докази передачі інфекції від людини до людини, проте заперечував цей факт аж до 20 січня. Згідно з документом, 3 січня Національний комітет охорони здоров’я Китаю дав вказівку знищити зразки коронавірусу і не публікувати інформацію про невідому інфекцію.

Як зазначає британська газета The Daily Telegraph, між спецслужбами, що входять в альянс “П’ять очей”, виникли розбіжності з приводу походження SARS-CoV-2. У той час як австралійська розвідка вважає, що вірус з’явився на ринку в Ухані, що відповідає офіційній версії влади КНР, американське розвідувальне співтовариство, куди входять 17 відомств, в тому числі ЦРУ і ФБР, поки не визначилося з остаточними висновками, однак скептично ставиться до австралійської версії. Зокрема, нещодавно держсекретар США Майк Помпео заявив, що у розвідки його країни є докази поширення коронавірусу з лабораторії у Китаї.

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