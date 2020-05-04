AP: в США вважають, що Китай приховав дані про коронавірус, щоб наростити запаси засобів медзахисту

Журналісти агентства ознайомилися з доповіддю зазначеного відомства, який датується 1 травня. У ньому стверджується, що китайське керівництво на початку січня навмисно приховало відомості про те, яку небезпеку становить вірус. В цей же час влада КНР нібито без офіційних повідомлень знизила обсяги продажу різного медичного приладдя і активізували їх закупівлі. Мова, зокрема, йде про маски та інші засоби індивідуального захисту.

Як стверджується в публікації, в МВБ вважають, що китайське керівництво не надало своєчасно Всесвітньої організації охорони здоров’я інформацію про те, наскільки є заразним коронавірус, щоб встигнути накопичити в країні достатні обсяги медичного приладдя, що необхідно для запобігання поширенню інфекції.

Доповідь не є засекреченою, але призначене тільки для внутрішнього користування, зазначає агентство. АР не приводить жодних даних, які б підтверджували версію МВБ США. У матеріалі не роз’яснюється, як саме аналітики відомства прийшли до вказаних висновків.

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Паралельно з цим матеріалом йде підготовка розвідувальним альянсом “П’яти очей” (“Five Eyes”), до якого входять спецслужби США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії, 15-сторінкової доповіді. Мова в ньому йде про те, що Пекін міг навмисно приховати або знищити докази, що стосуються спалаху COVID-19. У документі, зокрема, стверджувалося, що уряд КНР, “створюючи загрозу для інших країн”, приховував будь-які новини про появу коронавірусу. Так, китайська влада могла примушувати лікарів до мовчання або викрадати їх, знищувати дані про вірус в лабораторіях і відмовлятися надавати біоматеріали закордонним вченим, що працювали над створенням вакцини.

На думку авторів доповіді, Пекін ще на початку грудня 2019 року мав докази передачі інфекції від людини до людини, проте заперечував цей факт аж до 20 січня. Згідно з документом, 3 січня Національний комітет охорони здоров’я Китаю дав вказівку знищити зразки коронавірусу і не публікувати інформацію про невідому інфекцію.

Як зазначає британська газета The Daily Telegraph, між спецслужбами, що входять в альянс “П’ять очей”, виникли розбіжності з приводу походження SARS-CoV-2. У той час як австралійська розвідка вважає, що вірус з’явився на ринку в Ухані, що відповідає офіційній версії влади КНР, американське розвідувальне співтовариство, куди входять 17 відомств, в тому числі ЦРУ і ФБР, поки не визначилося з остаточними висновками, однак скептично ставиться до австралійської версії. Зокрема, нещодавно держсекретар США Майк Помпео заявив, що у розвідки його країни є докази поширення коронавірусу з лабораторії у Китаї.