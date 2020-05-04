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AP: в США считают, что Китай скрыл данные о коронавирусе, чтобы нарастить запасы средств медзащиты

Киев • УНН

 • 10318 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Специалисты Министерства внутренней безопасности (МВБ) США считают, что власти Китая скрыли часть данных о распространении коронавируса SARS-CoV-2, чтобы успеть сделать запасы медицинских защитных принадлежностей. Такое утверждение приводится в материале агентства Associated Press (AP), который был опубликован в воскресенье, передает УНН.

AP: в США считают, что Китай скрыл данные о коронавирусе, чтобы нарастить запасы средств медзащиты

Журналисты агентства ознакомились с докладом указанного ведомства, что датируется 1 мая. В нем утверждается, что китайское руководство в начале января намеренно скрыло сведения о том, какую опасность представляет вирус. В это же время власти КНР якобы без официальных сообщений снизили объемы продаж всех медицинских принадлежностей и активизировали их закупки. Речь, в частности, идет о масках и других средства индивидуальной защиты.

Как утверждается в публикации, в МВБ считают, что китайское руководство не предоставило своевременно Всемирной организации здравоохранения информацию о том, насколько заразным является коронавирус, чтобы успеть накопить в стране достаточные объемы медицинских принадлежностей, что необходимы для предотвращения распространения инфекции.

Доклад не является засекреченым, но предназначен только для внутреннего пользования, отмечает агентство. АР не приводит никаких данных, которые бы подтверждали версию МВБ США. В материале не разъясняется, как аналитики ведомства пришли к указанным выводам.

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Параллельно с этим материалом идет подготовка разведывательным альянсом “Пяти глаз” (“Five Eyes”), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, 15-страничного доклада. Речь в нем идет о том, что Пекин мог намеренно скрыть или уничтожить доказательства, касающиеся вспышки COVID-19. В документе, в частности, утверждалось, что правительство КНР, “создавая угрозу для других стран”, скрывало любые новости о появлении коронавируса. Так, китайские власти могли принудить врачей к молчанию или похищать их, уничтожать данные о вирусе в лабораториях и отказываться предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, работавшим над созданием вакцины.

По мнению авторов доклада, Пекин еще в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт до 20 января. Согласно документу, 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

Как отмечает британская газета The Daily Telegraph, между спецслужбами, входящих в альянс “Пять глаз”, возникли разногласия по поводу происхождения SARS-CoV-2. В то время как австралийская разведка считает, что вирус появился на рынке в Ухане, что соответствует официальной версии властей КНР, американское разведывательное сообщество, куда входят 17 ведомств, в том числе ЦРУ и ФБР, пока не определилось с окончательными выводами, однако скептически относится к австралийской версии. В частности, недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у разведки его страны есть доказательства распространения коронавируса из лаборатории в Китае.

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