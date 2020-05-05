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Китайские СМИ обвинили Помпео во лжи из-за заявления о лабораторном происхождении COVID-19

Киев • УНН

 • 14396 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Китайские государственные СМИ обвинили госсекретаря США Майка Помпео во лжи после того, как он заявил, что имеет доказательства о том, что COVID-19 был создан в лаборатории в Ухане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Китайские СМИ обвинили Помпео во лжи из-за заявления о лабораторном происхождении COVID-19

"Государственные СМИ Китая обвинили госсекретаря США Майка Помпео во лжи после того, как он заявил, что есть "огромные доказательства", что коронавирус происходит из лаборатории в Ухане", - пишет издание.

Указано, что соответствующее заявление Майк Помпео сделал в воскресенье в интервью ABC, но в нем не было конкретики.

"Во вторник в редакционной статье местной газеты "Хокиш Глобал Тайм" господина Помпео назвали "дегенератом". Всемирная организация здравоохранения утверждает, что заявления США являются спекулятивными, и они не видели конкретных доказательств", - указано в сообщении.

Также в "Хокиш Глобал Тайм" отметили, что с помощью лжи Майк Помпео пытается помочь президенту США Дональду Трампу снова выиграть на выборах. К тому же, там говорилось, что он ненавидит социалистический Китай и не может пережить его подъем, пишет издание.

Указано, что "Хокиш Глобал Тайм" не единственное СМИ, обвинившее Майка Помпео во лжи. The Daily Daily отметил, что господин Помпео не имел никаких доказательств.

Напомним, в ВОЗ раскритиковали заявления США о происхождении коронавируса из лаборатории в Китае.

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