Китайские СМИ обвинили Помпео во лжи из-за заявления о лабораторном происхождении COVID-19

КИЕВ. 5 мая. УНН. Китайские государственные СМИ обвинили госсекретаря США Майка Помпео во лжи после того, как он заявил, что имеет доказательства о том, что COVID-19 был создан в лаборатории в Ухане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.