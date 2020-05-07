Помпео заявив, що не впевнений щодо походження коронавірусу з лабораторії в Ухані

“Повної впевненості в тому, що це почалося в лабораторії або десь ще, у нас немає”, — сказав державний секретар США.

У той же час глава американської дипломатії повідомив про наявність “значної кількості” даних, які свідчать про те, що початковим пунктом спалаху пандемії була саме лабораторія в Ухані. Помпео сказав, що він не бачить суперечності в цих двох позиціях, додавши, що “всі ми намагаємося знайти правильні відповіді”. При цьому він звинуватив журналістів у прагненні відшукати протиріччя в заявах Білого дому.

Помпео ще в кінці минулого тижня заявив в інтерв’ю американському телеканалу ABC, що є серйозні підстави вважати, що криза почалася саме в Уханьскій лабораторії. При цьому він відмовився повідомити які-небудь подробиці. Президент США Дональд Трамп також багаторазово заявляв про наявність у нього доказів витоку вірусу з лабораторії в Ухані. У той же час глава Об’єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі 5 травня знову дав ясно зрозуміти, що питання про походження вірусу залишається нез’ясованим.

У свою чергу, Китай рішуче відкинув звинувачення Помпео з приводу витоку вірусу з Уханьскої лабораторії. У Помпео немає ніяких доказів, підкреслив представник МЗС КНР. “Я вважаю, це питання повинні досліджувати медичні експерти, а не політики, які брешуть заради власної вигоди і внутрішньополітичних цілей”, — сказав він.

Тим часом постпред КНР в ООН Чень Ху відкинув пропозицію про міжнародне розслідування походження коронавірусу, сказавши, що спочатку потрібно остаточно перемогти цей вірус.

Майк Помпео 6 травня знову різко розкритикував Китай за відсутність прозорості в питанні про вірус, через яку, за словами держсекретаря США, загинули сотні тисяч людей. Китай міг би позбавити світ і від обвалу економіки, проте разом цього Пекін вирішив приховувати інформацію про спалах коронавірусу в Ухані, сказав Помпео. “Вони як і раніше відмовляються ділитися інформацією, в якій ми потребуємо. Тепер всім країнам зрозуміло, які ризики їм загрожують, якщо вони захочуть мати справу з комуністичною партією в Китаї”, — підсумував держсекретар США.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 327 — летальні.

Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.