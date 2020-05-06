В Україні вже 13 184 випадки COVID-19, з них 327 летальні

"За минулу добу захворіло 487 осіб, з них 24 дітей та 72 медичних працівники… Зафіксовано 11 летальних випадків, серед них більшість мала супутні захворювання… При цьому 118 пацієнтів одужало. Загалом за весь час пандемії захворіло 13 184 людини, з них 905 дітей, а також 2 251 медичних працівників. При цьому загалом одужало 2 097 осіб, 327 летальних випадків", - зазначив він.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує продовження карантину в Україні й після 22 травня, але з певними послабленнями.