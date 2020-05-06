В Украине уже 13 184 случая COVID-19, из них 327 летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине зафиксировано 13 184 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 летальных. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 487 человек, из них 24 детей и 72 медицинских работника... Зафиксировано 11 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие заболевания... При этом 118 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболело 13 184 человека, из них 905 детей, а также 2251 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 2097 человек, 327 летальных случаев", - отметил он.
Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина в Украине и после 22 мая, но с определенными послаблениями.