Шмигаль прогнозує продовження карантину після 22 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує продовження карантину в Україні й після 22 травня, але з певними послабленнями. Про це він заявив в ефірі “Українського радіо”, передає УНН.
"Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено й надалі з наступними етапами послаблень, якщо це дозволятиме зробити ситуація із захворюваністю та одужанням людей в Україні", - розповів Шмигаль.
Як повідомлялося, Шмигаль розповів, коли очікувати завершення піку епідемії COVID-19 в Україні.