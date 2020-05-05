Шмигаль розповів, коли очікувати завершення піку епідемії COVID-19 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Україні пік епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 завершиться в районі 8-9 травня. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі “Українського радіо”, передає УНН.
"За розрахунками, пік завершиться в районі 8-9 травня. З 11 (травня — ред.) сподіваємося, якщо не буде порушень карантинного режиму громадянами, то сподіваємося на початок зменшення захворілих та початку того етапу, коли кількість людей, які одужали, буде перевищувати", - розповів Шмигаль.
Тобто, за його словами, це фактично початок завершення епідемії для України в медичних термінах.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я розробило подання щодо пом’якшення протиепідемічних норм в межах карантину, який був введений через пандемію коронавірусу, адже кількість хворих не перевищує 600 випадків вже більше двох тижнів, перебуваючи на певному плато.