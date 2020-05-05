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Шмыгаль рассказал, когда ожидать завершения пика эпидемии COVID-19 в Украине

Киев • УНН

 • 39358 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Украине пик эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 завершится в районе 8-9 мая. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Украинского радио", передает УНН.

Шмыгаль рассказал, когда ожидать завершения пика эпидемии COVID-19 в Украине

"По расчетам, пик завершится в районе 8-9 мая. С 11 (мая - ред.) надеемся, если не будет нарушений карантинного режима гражданами, то надеемся на начало уменьшения заболевших и начало того этапа, когда количество людей, которые выздоровели, будет превышать", - рассказал Шмыгаль.

То есть, по его словам, это фактически начало завершения эпидемии для Украины в медицинских терминах.

Напомним, Министерство здравоохранения разработало представление по смягчению санитарных норм в рамках карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, ведь количество больных не превышает 600 случаев уже более двух недель, находясь на определенном плато.

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