Ляшко про поширення COVID-19: Україна вже 17 днів перебуває на певному плато
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я розробило подання щодо пом’якшення протиепідемічних норм в межах карантину, який був введений через пандемію коронавірусу, адже кількість хворих не перевищує 600 випадків вже більше двох тижнів, перебуваючи на певному плато. Про це на позачерговому засіданні уряду заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Ми вже 17 днів перебуваємо на певному плато, не перевищуючи більше ніж 600 нових випадків впродовж доби. Тому, розуміючи необхідність балансувати між економічним станом та епідеміологічною ситуацією, ми розробили певне подання щодо можливого пом’якшення протиепідемічних норм”, — сказав Ляшко.
Проте він зазначив, що епідситуація з коронавірусом в Україні залишається достатньо напруженою.
“З кінця квітня у нас стабільно зростає захворюваність у найбільш населених областях: Дніпропетровській — на 30%, Харківській — на 40%, і в Одеській області”, — повідомив Ляшко, зазначивши, що попри це завантаженість ліжок залишається на рівні 12%.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову про продовження в Україні карантину до 22 травня та пом’якшення карантину з 11 травня.