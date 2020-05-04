Ляшко о распространении COVID-19: Украина уже 17 дней находится на определенном плато

"Мы уже 17 дней находимся на определенном плато, не превышая более 600 новых случаев в течение суток. Поэтому, понимая необходимость балансировать между экономическим состоянием и эпидемиологической ситуацией, мы разработали определенное представление о возможном смягчении санитарных норм", - сказал Ляшко.

Однако он отметил, что эпидситуация с коронавирусом в Украине остается достаточно напряженной.

"С конца апреля у нас стабильно растет заболеваемость в наиболее населенных областях: Днепропетровской - на 30%, Харьковской - на 40%, и в Одесской области", - сообщил Ляшко, отметив, что несмотря на это, загруженность коек остается на уровне 12%.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление о продлении в Украине карантина до 23 мая и смягчения карантина с 11 мая.



