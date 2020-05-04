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Ляшко о распространении COVID-19: Украина уже 17 дней находится на определенном плато

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Министерство здравоохранения разработало представление по смягчению санитарных норм в рамках карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, ведь количество больных не превышает 600 случаев уже более двух недель, пребывая на определенном плато. Об этом на внеочередном заседании правительства заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

Ляшко о распространении COVID-19: Украина уже 17 дней находится на определенном плато

"Мы уже 17 дней находимся на определенном плато, не превышая более 600 новых случаев в течение суток. Поэтому, понимая необходимость балансировать между экономическим состоянием и эпидемиологической ситуацией, мы разработали определенное представление о возможном смягчении санитарных норм", - сказал Ляшко.

Однако он отметил, что эпидситуация с коронавирусом в Украине остается достаточно напряженной.

"С конца апреля у нас стабильно растет заболеваемость в наиболее населенных областях: Днепропетровской - на 30%, Харьковской - на 40%, и в Одесской области", - сообщил Ляшко, отметив, что несмотря на это, загруженность коек остается на уровне 12%.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление о продлении в Украине карантина до 23 мая и смягчения карантина с 11 мая.

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