Помощь на восстановление поврежденного жилья: как получить средства от государства

Украинцам напомнили порядок получения материальной помощи на восстановление жилья, которое получило повреждения в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает Одесская городская военная администрация, информирует УНН.

Детали

отмечается, что речь идет о замене оконных блоков, стеклопакетов и входных металлических дверей.

Куда обращаться?

Для получения помощи необходимо предоставить пакет документов в вашу районную администрацию. В перечне необходимых документов - заявление от владельца жилья (или пользователя, если квартира не приватизирована) и акт обследования. Документ должен быть заполнен и подписан совместно:

владельцем жилья;

представителями ОСМД или управляющей компании.

Также необходимо иметь копии документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (РНОКПП);

правоустанавливающие документы на жилье.

Кроме того, стоит позаботиться о фотофиксации - в частности, необходимо иметь распечатанные черно-белые фото всех повреждений.

Важно

Для ускорения процедуры желательно добавить заключение специалиста. В нем должен быть четко указан характер необходимых работ:

нужна ли полная замена оконного блока, или только замена стеклопакетов/остекления;

количество и точные размеры поврежденных элементов.

Напомним

Кабинет министров обновил показатели средней стоимости ремонтных работ для расчета компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы єВідновлення.

Правительство упростило процедуру восстановления жилья после обстрелов: что изменится