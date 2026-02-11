Помощь на восстановление поврежденного жилья: как получить средства от государства
Киев • УНН
Украинцам напомнили порядок получения материальной помощи на восстановление жилья, поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ. Помощь предусматривает замену оконных блоков, стеклопакетов и входных металлических дверей.
Украинцам напомнили порядок получения материальной помощи на восстановление жилья, которое получило повреждения в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает Одесская городская военная администрация, информирует УНН.
Детали
отмечается, что речь идет о замене оконных блоков, стеклопакетов и входных металлических дверей.
Куда обращаться?
Для получения помощи необходимо предоставить пакет документов в вашу районную администрацию. В перечне необходимых документов - заявление от владельца жилья (или пользователя, если квартира не приватизирована) и акт обследования. Документ должен быть заполнен и подписан совместно:
- владельцем жилья;
- представителями ОСМД или управляющей компании.
Также необходимо иметь копии документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код (РНОКПП);
- правоустанавливающие документы на жилье.
Кроме того, стоит позаботиться о фотофиксации - в частности, необходимо иметь распечатанные черно-белые фото всех повреждений.
Важно
Для ускорения процедуры желательно добавить заключение специалиста. В нем должен быть четко указан характер необходимых работ:
- нужна ли полная замена оконного блока, или только замена стеклопакетов/остекления;
- количество и точные размеры поврежденных элементов.
Напомним
Кабинет министров обновил показатели средней стоимости ремонтных работ для расчета компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы єВідновлення.
Правительство упростило процедуру восстановления жилья после обстрелов: что изменится02.08.25, 21:19 • 5405 просмотров