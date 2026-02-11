$43.090.06
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
17:25 • 11301 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 11870 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущены
11 февраля, 16:28 • 12310 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 14263 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 21958 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 16888 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 20688 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 33305 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24667 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Помощь на восстановление поврежденного жилья: как получить средства от государства

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Украинцам напомнили порядок получения материальной помощи на восстановление жилья, поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ. Помощь предусматривает замену оконных блоков, стеклопакетов и входных металлических дверей.

Помощь на восстановление поврежденного жилья: как получить средства от государства

Украинцам напомнили порядок получения материальной помощи на восстановление жилья, которое получило повреждения в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает Одесская городская военная администрация, информирует УНН.

Детали

отмечается, что речь идет о замене оконных блоков, стеклопакетов и входных металлических дверей.

Куда обращаться?

Для получения помощи необходимо предоставить пакет документов в вашу районную администрацию. В перечне необходимых документов - заявление от владельца жилья (или пользователя, если квартира не приватизирована) и акт обследования. Документ должен быть заполнен и подписан совместно:

  • владельцем жилья;
    • представителями ОСМД или управляющей компании.

      Также необходимо иметь копии документов:

      • паспорт гражданина Украины;
        • идентификационный код (РНОКПП);
          • правоустанавливающие документы на жилье.

            Кроме того, стоит позаботиться о фотофиксации - в частности, необходимо иметь распечатанные черно-белые фото всех повреждений.

            Важно

            Для ускорения процедуры желательно добавить заключение специалиста. В нем должен быть четко указан характер необходимых работ:

            • нужна ли полная замена оконного блока, или только замена стеклопакетов/остекления;
              • количество и точные размеры поврежденных элементов.

                Напомним

                Кабинет министров обновил показатели средней стоимости ремонтных работ для расчета компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы єВідновлення.

                Правительство упростило процедуру восстановления жилья после обстрелов: что изменится02.08.25, 21:19 • 5405 просмотров

                Вадим Хлюдзинский

                ОбществоФинансы
                Недвижимость
                Кабинет Министров Украины
                Война в Украине