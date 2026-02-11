Допомога на відновлення пошкодженого житла: як отримати кошти від держави
Українцям нагадали порядок отримання матеріальної допомоги на відновлення житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф. Допомога передбачає заміну віконних блоків, склопакетів та вхідних металевих дверей.
Про це повідомляє Одеська міська військова адміністрація, інформує УНН.
Деталі
зазначаєьбся, що йдеться про заміну віконних блоків, склопакетів та вхідних металевих дверей.
Куди звертатися?
Для отримання допомоги необхідно надати пакет документів до вашої районної адміністрації. У переліку необхідних документів - заява від власника житла (або користувача, якщо квартира не приватизована) та акт обстеження. Документ має бути заповнений та підписаний спільно:
- власником житла;
- представниками ОСББ або керуючої компанії.
Також необхідно мати копії документів:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код (РНОКПП);
- правоустановчі документи на житло.
Крім того, варто подбати про фотофіксацію - зокрема, необхідно мати роздруковані чорно-білі фото усіх пошкоджень.
Важливо
Для пришвидшення процедури бажано додати висновок фахівця. У ньому має бути чітко зазначено характер необхідних робіт:
- чи потрібна повна заміна віконного блоку, або лише заміна склопакетів/скління;
- кількість та точні розміри пошкоджених елементів.
Нагадаємо
Кабінет міністрів оновив показники середньої вартості ремонтних робіт для розрахунку компенсацій за пошкоджене житло в межах програми єВідновлення.
