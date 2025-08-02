Уряд спростив процедуру відновлення житла після обстрілів: що зміниться

Після чергового жахливого обстрілу Києва Уряд запускає додатковий механізм, який дозволяє громадам швидше відновлювати пошкоджене житло - багатоквартирні будинки та гуртожитки. Про це інформує премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Процедура спрощена: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Усі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість - на місцях - йдеться у дописі.

За словами Свириденко, відновлення фінансуватиметься з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення також пришвидшить виплати за програмою єВідновлення.

Окремо в рішенні Уряду передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, компенсація витрат за тимчасове проживання - до моменту завершення ремонту або отримання нового житла - написала Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Вона зазначила, що такі виплати можуть бути профінансовані з місцевого бюджету за рішенням громади.

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