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Уряд спростив процедуру відновлення житла після обстрілів: що зміниться

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Уряд України спрощує процедуру відновлення багатоквартирних будинків та гуртожитків, пошкоджених обстрілами. Рішення дозволяє розпочинати роботи до завершення експертизи та пришвидшує виплати за програмою єВідновлення.

Уряд спростив процедуру відновлення житла після обстрілів: що зміниться

Після чергового жахливого обстрілу Києва Уряд запускає додатковий механізм, який дозволяє громадам швидше відновлювати пошкоджене житло - багатоквартирні будинки та гуртожитки. Про це інформує премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.  

Процедура спрощена: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Усі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість - на місцях

- йдеться у дописі.

За словами Свириденко, відновлення фінансуватиметься з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення також пришвидшить виплати за програмою єВідновлення.

Окремо в рішенні Уряду передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, компенсація витрат за тимчасове проживання - до моменту завершення ремонту або отримання нового житла

- написала Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Вона зазначила, що такі виплати можуть бути профінансовані з місцевого бюджету за рішенням громади.

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