Один із найжорстокіших ударів по столиці: Зеленський запевнив, що держава підтримає всіх постраждалих

Президент України Володимир Зеленський побував на місці зруйнованого підʼїзду девʼятиповерхового будинку і запевнив, що держава обовʼязково допоможе й підтримає всіх постраждалих, передає УНН.

Те, що робить росія, неможливо виправдати. Ми ніколи не пробачимо вбивств наших людей, цих жорстоких ударів. Учорашнім ударом по Києву Росія вбила 31 людину. Сто сімдесят дев'ять людей постраждали. Щирі співчуття рідним, близьким, усім, хто втратив найдорожче. Це один із найжорстокіших ударів по столиці