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Один із найжорстокіших ударів по столиці: Зеленський запевнив, що держава підтримає всіх постраждалих

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відвідав зруйнований під'їзд дев'ятиповерхівки в Києві. Він запевнив, що держава надасть допомогу та підтримку всім постраждалим від російського удару, який призвів до загибелі 31 людини та поранення 179.

Один із найжорстокіших ударів по столиці: Зеленський запевнив, що держава підтримає всіх постраждалих

Президент України Володимир Зеленський побував на місці зруйнованого підʼїзду девʼятиповерхового будинку і запевнив, що держава обовʼязково допоможе й підтримає всіх постраждалих, передає УНН.

Те, що робить росія, неможливо виправдати. Ми ніколи не пробачимо вбивств наших людей, цих жорстоких ударів. Учорашнім ударом по Києву Росія вбила 31 людину. Сто сімдесят дев'ять людей постраждали. Щирі співчуття рідним, близьким, усім, хто втратив найдорожче. Це один із найжорстокіших ударів по столиці 

- заявив Зеленський.

Атака рф на Київ 31 липня: Зеленський приїхав на місце зруйнованого будинку01.08.25, 21:01 • 2428 переглядiв

Президент сьогодні на місці зруйнованого підʼїзду девʼятиповерхового будинку поспілкувався з людьми.

Держава обовʼязково допоможе й підтримає всіх постраждалих 

- наголосив Зеленський.

Глава держави також подякував кожному, хто працював на місці – рятував, лікував, розбирав завали.

Така взаємопідтримка надзвичайно важлива. Ми обовʼязково продовжимо роботу заради більшого захисту наших людей 

- резюмував він.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву. Загалом внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина та 159 — постраждали.

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Київ