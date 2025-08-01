Кількість жертв російської атаки на столицю зросла до 31 1 серпня 2025
Київ • УНН
Кількість загиблих внаслідок масованої атаки рф на столицю 31 липня зросла до 31 людини. Пошукові роботи тривають, рятувальники деблокували ще трьох загиблих у Святошинському районі.
Кількість жертв масованої атаки рф на столицю зросла до 31. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
Ткаченко вказав, що всю ніч і зараз досі тривають пошукові роботи. Наразі в Святошинському районі ще дістають загиблих.
Рятувальники деблокували ще трьох. Натепер внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня загинула 31 людина.
Доповнення
За даними ДСНС, відомо також про 159 постраждалих, серед яких 16 дітей. Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. На 8 годину 1 серпня рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку.
Атака рф на Київ 31 липня: серед загиблих - патрульна, її тіло дістали з-під завалів31.07.25, 20:21 • 5472 перегляди