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Financial Times

Кількість жертв російської атаки на столицю зросла до 31 1 серпня 2025

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки рф на столицю 31 липня зросла до 31 людини. Пошукові роботи тривають, рятувальники деблокували ще трьох загиблих у Святошинському районі.

Кількість жертв російської атаки на столицю зросла до 31

Кількість жертв масованої атаки рф на столицю зросла до 31. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Ткаченко вказав, що всю ніч і зараз досі тривають пошукові роботи. Наразі в Святошинському районі ще дістають загиблих.

Рятувальники деблокували ще трьох. Натепер внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня загинула 31 людина.

  - повідомив Ткаченко.  

Доповнення 

За даними ДСНС, відомо також про 159 постраждалих, серед яких 16 дітей. Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. На 8 годину 1 серпня рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку.

Атака рф на Київ 31 липня: серед загиблих - патрульна, її тіло дістали з-під завалів31.07.25, 20:21 • 5472 перегляди

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
Київ