Число жертв российской атаки на столицу возросло до 31 1 августа 2025

$41.710.05
47.750.40
ukenru
Эксклюзив
08:17 • 4440 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
06:54 • 10805 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Эксклюзив
05:15 • 30713 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
04:30 • 37199 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto
31 июля, 21:51 • 17499 просмотра
Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию
Эксклюзив
31 июля, 13:18 • 66801 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
31 июля, 12:18 • 75535 просмотра
Акциз на сладкие газированные напитки: когда парламент может рассмотреть законопроект и сделает ли это вообще
31 июля, 12:07 • 142206 просмотра
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
31 июля, 10:55 • 81545 просмотра
Рада увеличила расходы на оборону
31 июля, 10:17 • 82831 просмотра
Рада восстановила полномочия НАБУ и САП президентским законопроектом
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.4м/с
52%
747мм
Популярные новости
Оккупанты завозят учителей из Липецка на оккупированные территории Украины31 июля, 22:49 • 18783 просмотра
Путин претендовал на Крым и восток Украины еще в 1994 году – архив МИД Германии31 июля, 23:38 • 31647 просмотра
Украина строит масштабные укрепления для сдерживания летнего наступления России - WSJ1 августа, 01:59 • 21166 просмотра
«Черная касса» на 4 миллиона гривен: ГБР разоблачило очередную коррупционную схемуPhoto02:48 • 30202 просмотра
Оззи Осборн похоронен в саду своего особняка в АнглииPhoto04:23 • 19458 просмотра
публикации
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
08:17 • 4440 просмотра
Что приготовить в августе: 5 сезонных рецептов из свежих овощей и фруктовPhoto06:16 • 17009 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
Эксклюзив
05:15 • 30713 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto04:30 • 37199 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 56752 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Вадим Филашкин
Тим Кук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Индия
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 22920 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 56788 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 143212 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 203282 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 257950 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Amazon Prime
Financial Times

Число жертв российской атаки на столицу возросло до 31 1 августа 2025

Киев • УНН

 • 4074 просмотра

Число погибших в результате массированной атаки рф на столицу 31 июля возросло до 31 человека. Поисковые работы продолжаются, спасатели деблокировали еще троих погибших в Святошинском районе.

Число жертв российской атаки на столицу возросло до 31

Число жертв массированной атаки рф на столицу возросло до 31. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Ткаченко указал, что всю ночь и сейчас до сих пор продолжаются поисковые работы. Сейчас в Святошинском районе еще достают погибших.

Спасатели деблокировали еще троих. На данный момент в результате российской атаки в ночь на 31 июля погиб 31 человек.

- сообщил Ткаченко.

Дополнение

По данным ГСЧС, известно также о 159 пострадавших, среди которых 16 детей. Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе продолжаются. На 8 часов 1 августа спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома.

Атака рф на Киев 31 июля: среди погибших – патрульная, ее тело достали из-под завалов31.07.25, 20:21 • 5670 просмотров

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
Киев