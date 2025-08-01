Число жертв российской атаки на столицу возросло до 31 1 августа 2025
Киев • УНН
Число погибших в результате массированной атаки рф на столицу 31 июля возросло до 31 человека. Поисковые работы продолжаются, спасатели деблокировали еще троих погибших в Святошинском районе.
Число жертв массированной атаки рф на столицу возросло до 31. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
Ткаченко указал, что всю ночь и сейчас до сих пор продолжаются поисковые работы. Сейчас в Святошинском районе еще достают погибших.
Спасатели деблокировали еще троих. На данный момент в результате российской атаки в ночь на 31 июля погиб 31 человек.
Дополнение
По данным ГСЧС, известно также о 159 пострадавших, среди которых 16 детей. Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе продолжаются. На 8 часов 1 августа спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома.
Атака рф на Киев 31 июля: среди погибших – патрульная, ее тело достали из-под завалов31.07.25, 20:21 • 5670 просмотров