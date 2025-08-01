Один из самых жестоких ударов по столице: Зеленский заверил, что государство поддержит всех пострадавших
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский посетил разрушенный подъезд девятиэтажки в Киеве. Он заверил, что государство окажет помощь и поддержку всем пострадавшим от российского удара, который привел к гибели 31 человека и ранению 179.
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на месте разрушенного подъезда девятиэтажного дома и заверил, что государство обязательно поможет и поддержит всех пострадавших, передает УНН.
То, что делает россия, невозможно оправдать. Мы никогда не простим убийств наших людей, этих жестоких ударов. Вчерашним ударом по Киеву россия убила 31 человека. Сто семьдесят девять человек пострадали. Искренние соболезнования родным, близким, всем, кто потерял самое дорогое. Это один из самых жестоких ударов по столице
Атака рф на Киев 31 июля: Зеленский приехал на место разрушенного дома01.08.25, 21:01 • 2534 просмотра
Президент сегодня на месте разрушенного подъезда девятиэтажного дома пообщался с людьми.
Государство обязательно поможет и поддержит всех пострадавших
Глава государства также поблагодарил каждого, кто работал на месте – спасал, лечил, разбирал завалы.
Такая взаимоподдержка чрезвычайно важна. Мы обязательно продолжим работу ради большей защиты наших людей
Напомним, в ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Всего в результате вражеской атаки погиб 31 человек и 159 — пострадали.