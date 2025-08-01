Один из самых жестоких ударов по столице: Зеленский заверил, что государство поддержит всех пострадавших

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на месте разрушенного подъезда девятиэтажного дома и заверил, что государство обязательно поможет и поддержит всех пострадавших, передает УНН.

То, что делает россия, невозможно оправдать. Мы никогда не простим убийств наших людей, этих жестоких ударов. Вчерашним ударом по Киеву россия убила 31 человека. Сто семьдесят девять человек пострадали. Искренние соболезнования родным, близким, всем, кто потерял самое дорогое. Это один из самых жестоких ударов по столице