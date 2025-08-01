Атака рф на Киев 31 июля: Зеленский приехал на место разрушенного дома

Президент Украины Владимир Зеленский посетил один из районов столицы, пострадавший от российской атаки в ночь на 31 июля, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

Сегодня Зеленский лично осмотрел последствия удара по Киеву, посетив разрушенный дом в одном из районов.

На месте трагедии Глава государства пообщался со спасателями, правоохранителями и местными жителями. Зеленский в своем вечернем обращении также поблагодарил службы, которые первыми прибыли на место происшествия, и заверил, что все пострадавшие получат необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Всего в результате вражеской атаки погиб 31 человек и 159 — пострадали.