Атака рф на Київ 31 липня: Зеленський приїхав на місце зруйнованого будинку

Президент України Володимир Зеленський вівідав один із районів столиці, який постраждаві від російської атаки у ніч на 31 липня, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.

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Сьогодні Зеленський особисто оглянув наслідки удару по Києву, відвідавши зруйнований будинок в одному з районів.

На місці трагедії Глава держави поспілкувався з рятувальниками, правоохоронцями та місцевими мешканцями. Зеленський у своєму вечірньому зверненні також подякував службам, які першими прибули на місце події, та запевнив, що всі постраждалі отримають необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву. Загалом внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина та 159 — постраждали.