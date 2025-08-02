Правительство упростило процедуру восстановления жилья после обстрелов: что изменится

После очередного ужасного обстрела Киева Правительство запускает дополнительный механизм, который позволяет общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье - многоквартирные дома и общежития. Об этом информирует премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Процедура упрощена: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы. Все действия фиксируются в электронной системе, а ответственность за сроки и качество - на местах

По словам Свириденко, восстановление будет финансироваться из местных бюджетов или международной помощи. Решение также ускорит выплаты по программе єВідновлення.

Отдельно в решении Правительства предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, компенсация расходов за временное проживание - до момента завершения ремонта или получения нового жилья