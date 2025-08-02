Правительство упростило процедуру восстановления жилья после обстрелов: что изменится
Киев • УНН
Правительство Украины упрощает процедуру восстановления многоквартирных домов и общежитий, поврежденных обстрелами. Решение позволяет начинать работы до завершения экспертизы и ускоряет выплаты по программе єВідновлення.
После очередного ужасного обстрела Киева Правительство запускает дополнительный механизм, который позволяет общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье - многоквартирные дома и общежития. Об этом информирует премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Процедура упрощена: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы. Все действия фиксируются в электронной системе, а ответственность за сроки и качество - на местах
По словам Свириденко, восстановление будет финансироваться из местных бюджетов или международной помощи. Решение также ускорит выплаты по программе єВідновлення.
Отдельно в решении Правительства предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, компенсация расходов за временное проживание - до момента завершения ремонта или получения нового жилья
Она отметила, что такие выплаты могут быть профинансированы из местного бюджета по решению общины.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский посетил разрушенный подъезд девятиэтажки в Киеве. Он заверил, что государство окажет помощь и поддержку всем пострадавшим от российского удара, который привел к гибели 31 человека и ранению 179.