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Полуфинал ЧМ-2026: Франция встретится с Испанией

Киев • УНН

 • 898 просмотра

14 июля в Далласе состоится полуфинал ЧМ-2026 между Францией и Испанией. Букмекеры отдают незначительное предпочтение французам с коэффициентом 2,46.

Полуфинал ЧМ-2026: Франция встретится с Испанией

Сегодня, 14 июля, в Далласе сборные Франции и Испании определят первого финалиста Чемпионата мира-2026, пишет УНН.

Матч

Первый полуфинальный матч между Францией и Испанией состоится в 22:00 на стадионе "AT&T Stadium" в Далласе. Матч рассудит арбитр из Сальвадора Иван Бартон, который уже вошел на этом ЧМ в историю.

Дело в том, что в матче Турция - Парагвай Бартон удалил парагвайского форварда Мигеля Альмирона из-за нового правила Винисиуса. 

Нападающий прикрыл рот рукой во время разговора с защитником турецкой команды Мертом Мюльдюром и что-то сказал сопернику. Главный арбитр матча после просмотра VAR принял решение показать парагвайцу прямую красную карточку.

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Путь к полуфиналу

Сборная Франции на этом ЧМ идет без потери очков. Три из трех побед в группе с общим счетом 10:2. В 1/16 французы разгромили Швецию (3:0), в 1/8 минимально обыграли Парагвай (1:0), в матче, который завершился скандалом, а в четвертьфинале уверенно обыграли Марокко - 2:0.

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Испания же в группе сенсационно сыграла в нулевую ничью с Кабо-Верде, а в следующих двух матчах одержала две победы.

В 1/16 Испания обыграла Австрию (3:0), в 1/8 - Португалию (1:0), а в четвертьфинале испанцы минимально обыграли Бельгию.

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Где смотреть и кто фаворит

Матч в Украине покажет медиасервис MEGOGO.

Букмекеры не выделяют явного фаворита в этом матче, однако незначительное преимущество отдают Франции, на которую можно поставить с коэффициентом - 2,46. На Испанию дают коэффициент - 3,12.

Всего команды сыграли между собой 38 раз, в которых 18 раз победу одержала Испания, 13 раз побеждала Франция, и 7 матчей завершились вничью. В последний раз команды встречались между собой в полуфинале Лиги Наций в 2025 году. Тогда матч завершился победой Испании - 5:4.

В последний же раз именно на ЧМ команды встречались в июне 2006 года на ЧМ в Германии. Матч 1/8 завершился победой Франции - 3:1.

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Павел Башинский

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