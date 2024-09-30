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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полномасштабной войны на Ближнем Востоке надо избежать - Байден

Полномасштабной войны на Ближнем Востоке надо избежать - Байден

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 00:29  •  149 просмотра

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Президент США Джо Байден заявил о необходимости избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Он планирует переговоры с премьер-министром Израиля, но не раскрыл деталей предстоящего разговора.

Президент США Джо Байден заявил, что планирует переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, однако не уточнил, когда именно это произойдет. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Президент США уклонился от ответа на вопрос о том, о чем будут говорить лидеры, сказав: "Я скажу вам, что я ему скажу, когда с ним буду говорить".

Когда Байдена спросили, можно ли избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке, он ответил: "Это необходимо. Мы действительно должны этого избежать".

Издание также отметило, что США являются давним союзником Израиля, но неоднократно подчеркивали свое желание избежать эскалации конфликтов в регионе.

Напомним,

Официальные лица США не рекомендуют Израилю проводить наземную операцию в Ливане. В то же время США готовятся к возможному ответу Ирана на убийство лидера "Хезболлы", включая атаки на военных США в регионе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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