Полномасштабной войны на Ближнем Востоке надо избежать - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что планирует переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, однако не уточнил, когда именно это произойдет. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Президент США уклонился от ответа на вопрос о том, о чем будут говорить лидеры, сказав: "Я скажу вам, что я ему скажу, когда с ним буду говорить".

Когда Байдена спросили, можно ли избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке, он ответил: "Это необходимо. Мы действительно должны этого избежать".

Издание также отметило, что США являются давним союзником Израиля, но неоднократно подчеркивали свое желание избежать эскалации конфликтов в регионе.

Напомним,

Официальные лица США не рекомендуют Израилю проводить наземную операцию в Ливане. В то же время США готовятся к возможному ответу Ирана на убийство лидера "Хезболлы", включая атаки на военных США в регионе.