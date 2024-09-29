США не рекомендують Ізраїлю проводити наземну операцію у Лівані - WP
Київ • УНН
Офіційні особи США не рекомендують Ізраїлю проводити наземну операцію в Лівані. Водночас США готуються до можливої відповіді Ірану на вбивство лідера "Хезболли", включаючи атаки на військових США в регіоні.
Офіційні особи США не рекомендують Ізраїлю проводити наземну операцію в Лівані. Водночас сили США в регіоні готуються до можливої відповіді Ірану на вбивство генерального секретаря руху "Хезболли" Хасана Насралли. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на джерела, пише УНН.
Один зі співробітників адміністрації високого рангу сказав, що США готуються до низки можливих дій у відповідь, включаючи пряму відповідь з боку "Хезболли", атаки підконтрольних Ірану сил, таких як хусити в Ємені, атаки Ірану на військових США в регіоні або безпосередній ракетний удар Ірану за Ізраїлем,
За словами одного з чиновників, США добре підготовлені до того, щоб впоратися з різними варіантами дій у відповідь".
Офіційні особи США вважають, що "проведені Ізраїлем операції призвели до розгрому "Хезболли". Як уточнили джерела видання, "посадовці США, як і раніше, рекомендують Ізраїлю не проводити наземне вторгнення в Ліван", оскільки це лише ускладнить спроби Ізраїлю ослабити "Хезболлу".
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