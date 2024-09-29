США не рекомендуют Израилю проводить наземную операцию в Ливане - WP

Официальные лица США не рекомендуют Израилю проводить наземную операцию в Ливане. В то же время силы США в регионе готовятся к возможному ответу Ирана на убийство генерального секретаря движения "Хезболлы" Хасана Насраллы. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, пишет УНН.



Один из сотрудников администрации высокого ранга сказал, что США готовятся к ряду возможных ответных действий, включая прямой ответ со стороны "Хезболлы", атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю, - сообщает издание.

По словам одного из чиновников, США хорошо подготовлены к тому, чтобы справиться с различными вариантами ответных действий".

Официальные лица США считают, что "проведенные Израилем операции привели к разгрому "Хезболлы". Как уточнили источники издания, "чиновники США по-прежнему рекомендуют Израилю не проводить наземное вторжение в Ливан", поскольку это лишь усложнит попытки Израиля ослабить "Хезболлу".

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