Повномасштабної війни на Близькому Сході треба уникнути - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що планує переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, однак не уточнив, коли саме це відбудеться. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Президент США ухилився від відповіді на запитання про те, про що говоритимуть лідери, сказавши: "Я скажу вам, що я йому скажу, коли з ним говоритиму".

Коли Байдена запитали, чи можна уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході, він відповів: "Це необхідно. Ми справді повинні цього уникнути."

Видання також зазначило, що США є давнім союзником Ізраїлю, але неодноразово підкреслювали своє бажання уникнути ескалації конфліктів у регіоні.

Нагадаємо

Офіційні особи США не рекомендують Ізраїлю проводити наземну операцію в Лівані. Водночас США готуються до можливої відповіді Ірану на вбивство лідера "Хезболли", включаючи атаки на військових США в регіоні.