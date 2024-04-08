Полное солнечное затмение: где и как наблюдать за явлением рассказали в NASA

8 апреля 2024 года полное солнечное затмение пересечет Северную Америку, пройдет над Мексикой, США и Канадой. Во время наблюдения за полным солнечным затмением безопасность является приоритетом номер один. В NASA дали рекомендации как наблюдать за этим астрономическим явлением, передает УНН.

За исключением короткой полной фазы полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает яркий диск Солнца, опасно смотреть прямо на Солнце без специальной защиты глаз. Просмотр любой части яркого Солнца через объектив камеры, бинокль или телескоп без специального солнечного фильтра, закрепленного на передней части оптики, мгновенно повлечет серьезную травму глаз. - предупредили в NASA.

Детали

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, полностью закрывая лицо Солнца. Небо потемнеет, как будто рассвет или сумерки.

В NASA дали список рекомендаций и указаний для безопасного наблюдения за полным солнечным затмением:

Наблюдайте за Солнцем через очки для затмения или портативное устройство просмотра солнечных лучей во время частичных фаз затмения до и после полного затмения.

Вы можете наблюдать за затмением без надлежащей защиты глаз только тогда, когда Луна полностью закрывает яркое лицо Солнца - во время короткого и впечатляющего периода, известного как полное. (Вы поймете, что это безопасно, когда больше не сможете видеть ни одну часть Солнца через очки для затмения или солнечный окуляр)

Как только вы увидите, что хоть немного яркого Солнца снова появляется после полного, немедленно наденьте очки для затмения или воспользуйтесь портативным солнечным обозревателем, чтобы посмотреть на Солнце.

Стоит позаботиться и о защите кожи. Если вы наблюдаете затмение полностью, вы можете часами находиться под прямыми солнечными лучами. Не забудьте носить солнцезащитный крем, шляпу и защитную одежду, чтобы предотвратить повреждение кожи.

Астрономы также напомнили, что нельзя наблюдать явление через объектив камеры, если она не оборудована специальным фильтром. Они отметили, что специальные очки Eclipse НЕ являются обычными солнцезащитными очками; обычные солнцезащитные очки, какими бы темными они ни были, опасны для наблюдения за солнцем. В NASA отметили, что хотя они не рекомендую и не рекламируют ни одну конкретную марку солнечных наблюдателей, но просят проверять безопасные солнечные устройства просмотра на соответствие международному стандарту ISO 12312-2. И смотреть именно через такие очки/фильтры.

Дополнительно

А для тех, кто не имеет возможности наблюдать это явление в своем полушарии, NASA ведет прямую трансляцию затмения, начиная с 13:00 EDT. Агентство освещает затмение в прямом эфире со всей Северной Америки, специальные выступления экспертов NASA, астронавтов на борту космической станции, а также внутренний взгляд на научные эксперименты NASA с затмениями и вечеринки по всей стране.

Эта трансляция NASA продлится три часа и будет показывать места в прямом эфире со всей страны, включая единственный центр агентства на пути тотальности, исследовательский центр NASA Glenn в Огайо.

Еще одна трансляция NASA без комментариев только через телескоп доступна на медиа-канале NASA Television и YouTube .

С помощью интерактивной карты NASA Eclipse Explorer Map можно наблюдать как солнечное затмение движется по Северной Америке 8 апреля в режиме реального время.

Там также можно будет получить информацию об обновлении погоды в реальном времени, проценте покрытия затмением и даже прогноз короны для мест на пути к полному.

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Справочно

Солнечное затмение в понедельник, 8 апреля, ненадолго погрузило северный регион Мексики в абсолютную темноту. Местные жители и туристы наблюдали за событием, через специальные очки и фильтры.

Это астрономическое явление распространилось из Мексики на Техас и 14 других штатов США, и достигло кульминации в Квебеке и четырех дополнительных провинциях Канады.

Отмечается, что затмение впервые появилось в Мазатлане.